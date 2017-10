Spaniens König Felipe hat das Vorgehen der katalanischen Regionalregierung als unverantwortlich kritisiert. Der katalanische Regierungschef Puigdemont kündigte eine Unabhängigkeitserklärung binnen Tagen an.

König Felipe sagte in einer Fernsehansprache, die katalanische Führung habe demokratische Prinzipien zerschlagen und die katalanische Gesellschaft gespalten. Mit dem Vorhaben, die Abspaltung von Spanien auszurufen, werde die wirtschaftliche und soziale Stabilität des ganzen Landes aufs Spiel gesetzt.



Katalonien will binnen weniger Tage seine Unabhängigkeit von Spanien erklären. Das sagte der Chef der Regionalregierung Carles Puigdemont dem britischen Sender BBC. Seine Regierung werde Ende dieser Woche oder Anfang nächster Woche handeln, so Puigdemont.



Hunderttausende protestierten gestern gegen das Vorgehen der spanischen Regierung. Allein in Barcelona waren es laut Polizei 700.000 Menschen. Gewerkschaften und andere Organisationen hatten zudem zum Generalstreik aufgerufen. Straßen wurden blockiert. Geschäfte, Cafés und Bahnstationen blieben geschlossen. Ein Werk des Autoherstellers Seat musste zeitweise die Produktion einstellen. Beim umstrittenen Unabhängigkeits-Referendum am Sonntag waren bei Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Wählern fast 900 Menschen verletzt worden.