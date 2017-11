Der Grünen-Europaabgeordnete Albrecht sieht die EU-Kommission angesichts der Krise in Katalonien politisch in der Verantwortung.

Es sei offensichtlich, dass die Konfliktparteien in Spanien auf Eskalation aus seien und nicht an den Verhandlungstisch kommen wollten, sagte Albrecht im Deutschlandfunk. Deshalb müsse die Kommission deutlich machen, dass ein solches Verhalten innerhalb der EU nicht geduldet werde. Mit Blick auf den Europäischen Haftbefehl gegen den früheren katalanischen Regierungschef Puigdemont erklärte Albrecht, dabei handele es sich zunächst um ein rein juristisches Verfahren. Er halte es aber für richtig, deutlich zu machen, dass eine Lösung des Konflikts nicht über einen Haftbefehl möglich sei.



Puigdemont und weitere Mitglieder der ehemaligen katalanischen Regierung sind in Spanien wegen Rebellion angeklagt. Die spanische Justiz hatte gestern einen Europäischen Haftbefehl gegen den früheren Regierungschef und vier weitere Politiker erlassen, die sich nach Belgien abgesetzt haben. Die belgische Justiz will innerhalb von drei Monaten über eine Auslieferung entscheiden.