Der Büroleiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Madrid, Hofmeister, hat die Unabhängigkeitsbestrebungen der Separatisten in Katalonien kritisiert.

Sie seien Ausdruck eines gewissen regionalen nationalistischen Egoismus, sagte Hofmeister im Deutschlandfunk (Audio-Link). So hätten die Separatisten in den vergangenen 15 Jahren überwiegend aus parteipolitischen Interessen gehandelt, um sich der innerstaatlichen Solidarität in Spanien zu entziehen. Nach allen Umfragen und Abstimmungen hätten die Befürworter einer Unabhängigkeit Kataloniens jedoch keine Mehrheit.



Hofmeister stellte weiter fest, dass der Streit in der Region von der politischen auf die gesellschaftliche Ebene übergegriffen habe. In vielen katalanischen Familien gebe es inzwischen emotionale Auseinandersetzungen über das Thema. Dabei gehe es den Katalanen gut. Sie genießen nach Ansicht Hofmeisters bereits eine der größtmöglichen Freiheiten und Autonomien im spanischen Bund. Den Separatisten gehe es darum, von ihrem Wohlstand nichts abzugeben.



Nachdem eine mögliche Ausrufung der Unabhängigkeit in den vergangenen Tagen näher gerückt war, sind der Regionalpräsident Kataloniens, Puigdemont, und seine Regierung nach Hofmeisters Beobachtung zurückhaltender geworden. "Es zeigt, dass die Separatisten versuchen, Zeit zu gewinnen, weil sie mehr Schwierigkeiten bemerkt haben, als in den letzten Monaten behauptet." Auch der Wegzug von Unternehmen wie der Bank Sabadell könne bei den Separatisten zu einem Nachdenken über ihr Projekt führen.