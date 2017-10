Die Politologin Susanne Gratius geht davon aus, dass die Proteste in Katalonien angesichts der von der spanischen Zentralregierung avisierten Zwangsmaßnahmen anhalten oder noch zunehmen werden.

Beide Seiten hätten den Moment verpasst, einen Dialog zu führen, sagte die Professorin für internationale Beziehungen an der Autonomen Universität Madrid im Deutschlandfunk. Nun scheine es zu spät, auch die Europäische Union wolle nicht vermitteln. Eine Diskussion über eine Reform der spanischen Verfassung, um Katalonien mehr Rechte einzuräumen, sei nicht in Sicht. Nach einer Intervention der Zentralregierung werde es dazu womöglich nicht mehr kommen.



Gratius wies zudem Äußerungen des katalanischen Präsidenten Puigdemont zurück, der die von Spanien angekündigten Zwangsmaßnahmen als schlimmste Attacke gegen Katalonien seit der Franco-Diktatur bezeichnet hatte. Der Vergleich sei Teil des populistischen Diskurses, sagte die Politologin, und weder im Kontext noch in der Wortwahl zutreffend. Er diene lediglich der Polarisierung. Die Zwangsmaßnahmen seien ein innerhalb des Rechtsstaates zulässiges Mittel.