Die spanische Justiz hat einen Europäischen Haftbefehl gegen den abgesetzten katalanischen Regionalpräsidenten Puigdemont erlassen.

Nach Angaben des Staatsgerichtshofs in Madrid gilt der Beschluss auch für vier ehemalige Minister, die sich mit Puigdemont nach Belgien abgesetzt haben. Den Politikern werden unter anderem Rebellion und Aufruhr vorgeworfen. Die belgische Justiz will den Haftbefehl prüfen und muss dann inerhalb von drei Monaten über eine Auslieferung entscheiden.



Puigdemont sagte dem Sender RTBF, er werde sich nur den belgischen Behörden, nicht aber der spanischen Justiz stellen. Zugleich erklärte er seine Bereitschaft, bei den Neuwahlen in Katalonien anzutreten. Sie sind für den 21. Dezember angesetzt.