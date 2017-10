Im Katalonien-Konflikt läuft heute ein Ultimatum der spanischen Zentralregierung ab.

Bis 10 Uhr am Vormittag soll der Chef der katalanischen Regionalregierung, Puigdemont, erklären, ob er die Abspaltungs-Bestrebungen aufgibt und zur verfassungsgemäßen Ordnung zurückkehrt. Ein erstes Ultimatum in dieser Sache hatte er ohne eindeutige Positionierung verstreichen lassen und stattdessen die Aufnahme von Gesprächen verlangt.



Sollte Puigdemont sich erneut verweigern, könnte Spaniens Ministerpräsident Rajoy vom Verfassungsartikel 155 Gebrauch machen und Katalonien den Autonomiestatus entziehen.



Dirk Rochtus, Politologe an der flämischen Universität, warb für mehr Dialog und Geduld. Er zog Parallelen zur flämischen Bewegung in Belgien. Diese habe sich Zeit genommen, um Ziele zu erreichen, sagte Rochtus im Deutschlandfunk. Es habe zum Beispiel mehr als 100 Jahre gedauert, bis Flandern eine eigene Universität gegründet habe. Im Laufe eines Prozesses sei Flamen und Walonen klar geworden, dass man die Spannungen beenden und den Föderalismus födern müsse, betonte Rochtus.