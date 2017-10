Der SPD-Europapolitiker Leinen hat im innerspanischen Konflikt für eine Reform der Verfassung plädiert.

Die Zentralregierung in Madrid hätte die Möglichkeit, den Konvent einzuberufen, sagte Leinen im Deutschlandfunk. Katalonien wolle mehr Zugeständnisse in Finanzfragen, hier würde Ministerpräsident Rajoy nicht das Gesicht verlieren. Leinen warnte davor, die katalanische Regionalregierung über den Artikel 155 der spanischen Verfassung zu entmachten. Dies könnte in einer Eskalation enden. Wenn es keinen Dialog gebe, dann bekomme der Konflikt eine europäische Dimension. In diesem Fall müsste die EU vermitteln, betonte Leinen.