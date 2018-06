In Spanien schlägt die neue sozialistische Regierung eine Verfassungsreform zur Lösung der Katalonien-Krise vor.

Auf Forderungen der Separatisten könne man nicht nur mit Aufrufen zur Achtung von Gesetzen reagieren, sagte die Ministerin für Territorialpolitik, Batet, bei einer Veranstaltung in der katalanischen Hauptstadt Barcelona. Vielmehr müsse man den Dialog fördern und über eine Verfassungsreform hin zu einem Föderalstaat debattieren. Derweil hob der neue Ministerpräsident Sánchez die Kontrolle über die Finanzen Kataloniens auf und sprach von einer Geste der politischen Normalisierung.



In der vergangenen Woche hatte Sanchez seinen konservativen Vorgänger Rajoy mit einem Misstrauensvotum zu Fall gebracht, der in dem Konflikt eine kompromisslose Linie verfolgte.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.