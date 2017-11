Der abgesetzte katalanische Regionalpräsident Puigdemont will zur geplanten Neuwahl im Dezember antreten.

Er sei bereit zu kandidieren, sagte er dem belgischen Sender RTBF. Es sei möglich, Wahlkampf von überall aus zu machen. Puigdemont hält sich derzeit mit vier seiner früheren Minister in Belgien auf. Die spanische Justiz will deren Auslieferung mit einem Europäischen Haftbefehl erreichen. Unklar ist derzeit, ob dieser bereits auf den Weg gebracht und wirksam wurde. Puigdemonts Anwalt hatte bereits angekündigt, juristisch dagegen vorzugehen. Er selbst erklärte, sich nur der belgischen Justiz stellen zu wollen. Neun weitere seiner Weggefährten, die in Spanien geblieben waren, wurden gestern in Untersuchungshaft genommen.