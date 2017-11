Dem wegen Rebellion angeklagten katalanischen Ex-Regionalpräsidenten Puigdemont droht ein Haftbefehl.

Er soll morgen zu einer ersten Anhörung vor Gericht in Madrid erscheinen. Nach Angaben von Vertrauten will er aber in Brüssel bleiben. Dort hatte Puigdemont gestern erklärt, er werde nur nach Spanien zurückkehren, wenn ihm ein gerechtes Verfahren gewährt werde. Folgt er der Vorladung nicht, könnte es europäische Haftbefehle geben. Diese müssten von den belgischen Behörden ausgeführt werden. Einige Mitglieder von Puigdemonts abgesetzter Regierung, die ebenfalls angeklagt sind, kehrten gestern nach Barcelona zurück.