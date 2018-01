Der abgesetzte katalanische Regionalpräsident Puigdemont ist aus seinem belgischen Exil nach Dänemark geflogen.

Er traf nach Angaben des dänischen Fernsehens in Kopenhagen ein, wo er an einer Veranstaltung zum Katalonien-Konflikt teilnehmen will. Die spanische Staatsanwaltschaft hatte gestern damit gedroht, den europäischen Haftbefehl gegen den 55-Jährigen wieder aktivieren zu lassen, sollte dieser Belgien verlassen. - Zuletzt hatte Puigdemont angekündigt, Katalonien eventuell aus dem Exil regieren zu wollen, sollte er erneut zum Regionalpräsidenten gewählt werden. Die Entscheidung will Parlamentspräsident Torrent heute bekanntgeben.

