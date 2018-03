Der von der spanischen Justiz gesuchte frühere katalanische Regionalpräsident Puigdemont befindet sich trotz eines europäischen Haftbefehls weiter auf freiem Fuß.

Er hatte sich in Finnland aufgehalten, wo ihn die Polizei suchte. Am Nachmittag hieß es aber, der Aufenthaltsort des katalanischen Politikers sei nicht bekannt. Puigdemont war auf Einladung des finnischen Parlamentsabgeordneten Kärnä in Helsinki. Dieser erklärte, Puigdemont sei bereits abgereist. Offenbar ist der 55-Jährige wieder in Belgien, um seiner Verhaftung zu entgehen.



Der Oberste Gerichtshof Spaniens eröffnete gestern Strafverfahren gegen Puigdemont und weitere Unabhängigkeitsbefürworter wegen Rebellion. Gegen sieben ins Ausland ausgewichene Separatisten, darunter Puigdemont, wurden neue Haftbefehle erlassen.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.