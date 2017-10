Kataloniens Ministerpräsident Puigdemont will morgen nicht wie geplant vor dem spanischen Senat erscheinen.

Die Regionalregierung teilte mit, Puigdemont habe seine Reise nach Madrid abgesagt. Gründe wurden nicht genannt. - Puigdemont sollte im Senat eine Erklärung zu den Unabhängigkeitsbestrebungen Kataloniens abgeben. Das spanische Oberhaus will über den Artikel 155 beraten und wird voraussichtlich am Freitag über eine Entmachtung der katalanischen Regierung entscheiden. Morgen tritt auch das Regionalparlament in Barcelona zusammen. Es wird darüber spekuliert, dass es entweder die Unabhängigkeit der Region oder Neuwahlen ausrufen könnte.