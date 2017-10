Die katalanische Regionalregierung will gegen ihre geplante Entmachtung durch die Zentralregierung in Madrid klagen.

Ein Sprecher kündigte an, man werde die Entscheidung von Ministerpräsident Rajoy vor dem Verfassungsgericht anfechten. Sollte man dort keinen Erfolg haben, werde man internationale Gerichte anrufen.



Die spanische Regierung plant, die regionale Führung in Barcelona abzusetzen und innerhalb von sechs Monaten Neuwahlen abzuhalten. Dem muss am Freitag noch der Senat zustimmen.