Im Konflikt um die Unabhängigkeitsbestrebungen in Katalonien haben zwei separatistische Organisationen zu einem Sturm auf Banken aufgerufen. Die Bürgerinitiative Katalanische Nationalversammlung und der Kulturverein Omnium Cultural appellierten an ihre Anhänger, heute früh in großem Umfang Geld abzuheben.

Die Aktion solle zunächst vorrangig zwischen acht und neun Uhr vormittags stattfinden. "Hebt den Betrag ab, den ihr wollt", hieß es auf Twitter. Damit solle unter anderem gegen die Inhaftierung der Präsidenten der beiden Organisationen und gegen die Firmenflucht protestiert werden, hieß es in einer Erklärung.



Die Aktion dürfte ein "Schuss in den Ofen" werden, schätzt der Politikwissenschaftler Günther Maihold. Der stellvertretende Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik sagte im Deutschlandfunk, über die Folgen der jetzigen Hängepartie sei die Bevölkerung massiv verunsichert. Insofern gehe er davon aus, dass sie sich nicht an einem Chaos beteilige, das die eigenen Lebensbedingungen nur massiv beeinträchtigen werde.



Maihold plädierte aufgrund der verhärteten Fronten zwischen Madrid und Barcelona für ein Signal der Entspannung, zum Beispiel Neuwahlen. Dadurch würde die Gewalt wieder an den Souverän zurückgegeben. Spanien und Katalonien würden damit "ein Fenster schaffen, in dem sich die Bevölkerung neu artikulieren kann in einem überwachten und international garantierten Prozess."



Europa könne nicht eingreifen, erklärte Maihold. Das würde den institutionellen Rahmen sprengen. Ratspräsident Tusk hatte gestern die Haltung der EU-Institutionen bekräftigt, im Katalonien-Konflikt nicht zu vermitteln. Man könne nicht leugnen, dass die Situation besorgniserregend sei, sagte Tusk auf dem Gipfel in Brüssel. Es gebe jedoch keine Möglichkeit für ein Einschreiten der EU.



Die katalanische Regionalregierung hatte gestern ein weiteres Ultimatum zur Beendigung ihrer Unabhängigkeitsbestrebungen verstreichen lassen. Daraufhin kündigte die Zentralregierung Zwangsmaßnahmen an. Die Optionen reichten unter anderem von der weiteren Übernahme der Kontrolle über Finanzen bis zur Suspendierung der gesamten katalonischen Regionalregierung, berichtet Burkhard Birke für den Deutschlandfunk aus Spanien (zum Audio-Beitrag).