Die EU-Kommission will auch weiterhin nicht vermittelnd in die Katalonien-Krise eingreifen.

Man beobachte die Lage und vertraue auf die spanischen Institutionen, sagte Vizepräsident Dombrovskis in Brüssel. Zudem unterstütze man alle Bemühungen, Spaltung und Zersplitterung zu überwinden. Der spanische Ministerpräsident Rajoy forderte die katalanische Regionalregierung zur Klärung ihres politischen Kurses auf. Er sei unsicher, ob Regionalpräsident Puigdemont gestern Abend die Unabhängigkeit erklärt habe oder nicht, sagte Rajoy in Madrid. Zudem bekräftigte er seine Drohung mit einem Eingriff in die Autonomierechte Kataloniens, sollte sich die Region von Spanien lossagen.



Puigdemont hatte zwar eine Unabhängigkeitserklärung unterzeichnet, diese aber umgehend für ausgesetzt erklärt.