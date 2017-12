Der abgesetzte katalanische Präsident Puigdemont hat die spanische Zentralregierung aufgerufen, das Ergebnis der Neuwahl in der Region anzuerkennen.

In einer Neujahrsansprache verlangte der 55-Jährige zugleich, dass Madrid die entmachtete Regionalregierung in Barcelona wieder einsetzt. Außerdem sprach er sich für die Aufnahme politischer Verhandlungen aus.



Bei der Neuwahl in Katalonien hatten die Separatisten ihre absolute Mehrheit im Parlament verteidigt. Damit kann sich Puigdemont, der seit seiner Absetzung in Belgien lebt, Hoffnungen auf eine Wiederwahl als Regionalpräsident machen.

Diese Nachricht wurde am 31.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.