Der abgesetzte katalanische Regierungschef Puigdemont muss mit einem internationalen Haftbefehl rechnen.

Trotz Vorladung erschien er am Vormittag nicht zu einer Anhörung vor dem spanischen Nationalgericht in Madrid. Dessen Präsident sagte, ein Haftbefehl sei nun das übliche Vorgehen. Puigdemont hatte sich am Wochenende in die belgische Hauptstadt Brüssel abgesetzt und über seinen Anwalt erklären lassen, dass er vorerst nicht nach Spanien zurückkehren werde, da er dort keinen fairen Prozess erwarte. Zur Zusammenarbeit mit der Justiz sei er aber bereit.



Anders als Puigdemont erschienen mehrere ehemalige Mitglieder seines bisherigen Kabinetts zu der Anhörung, unter ihnen auch Vize-Regierungschef Junqueras. Die spanische Generalstaatsanwaltschaft wirft den Hauptprotagonisten der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung Rebellion, Auflehnung gegen die Staatsgewalt und Veruntreuung vor.