Spaniens Ministerpräsident Rajoy hat die sofortige Absetzung der katalanischen Regierung verfügt.

Rajoy sagte, der Ministerrat habe beschlossen, Regionalpräsident Puigdemont, dessen Stellvertreter und die gesamte katalanische Regierung zu suspendieren. Außerdem sollten auch die Vertretungen der Region Katalonien in Madrid und Brüssel abgesetzt werden, ebenso wie der Polizeipräsident in Barcelona. Die Zentralregierung werde die Verwaltung Kataloniens übernehmen. Rajoy kündigte außerdem Neuwahlen in Katalonien für den 21. Dezember an. Er sagte, dies sei ein trauriger Tag für Spanien, und seine Regierung werde alles unternehmen, um weitere Schäden für das Land und die Verfassung zu verhindern.



UNO-Generalsekretär Guterres rief alle Beteiligten zu Besonnenheit auf. Die Verantwortlichen in Madrid und Barcelona müssten Lösungen innerhalb des Rahmens der spanischen Verfassung finden, ließ Guterres mitteilen. Die spanische Generalstaatsanwaltschaft hat angekündigt, den katalanischen Regionalchef Puigdemont wegen Rebellion anzuklagen. Dies kann mit bis zu 30 Jahren Haft geahndet werden.