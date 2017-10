Spaniens Ministerpräsident Rajoy hat die katalanische Regionalregierung unter Präsident Puigdemont mit sofortiger Wirkung abgesetzt und das Regionalparlament aufgelöst.

Rajoy sagte am Abend nach einer Krisensitzung seines Kabinetts, es handele sich um eine erste Maßnahme, um die bisherigen Verantwortlichen in Katalonien an einer weiteren Eskalation des Ungehorsams zu hindern. Neben Puigdemont und dessen Regierungsmannschaft wird auch der Polizeipräsident von Barcelona suspendiert. Außerdem werden die Vertretungen Kataloniens in der spanischen Hauptstadt Madrid und in Brüssel zurückberufen.



Rajoy reagierte damit auf die Unabhängigkeitserklärung, die das katalanische Regionalparlament am Nachmittag einseitig und unter großem Jubel zehntausender Unterstützer verabschiedet hatte. Nachdem das Parlament in Barcelona aufgelöst ist, soll die Zentralregierung in Madrid vorläufig die Verwaltung der Region übernehmen. Für den 21. Dezember hat Rajoy Neuwahlen in Katalonien angekündigt.