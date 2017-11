Gegen den entmachteten katalanischen Regionalpräsidenten Puigdemont ist nach Angaben seines Anwalts in Spanien ein Haftbefehl erlassen worden.

Sein Mandant habe ihn informiert, dass gegen ihn und vier abgesetzte Minister, die sich ebenfalls in Belgien aufhalten, Haftbefehle ausgestellt worden seien, sagte Puigdemonts Anwalt, Bekaert, einem flämischen Fernsehsender. Die Ausstellung des europäischen Haftbefehls bedeute in der Praxis, dass die spanische Justiz nun ein Auslieferungsgesuch nach Brüssel schicken werde. Sollten die belgischen Behörden dem stattgeben, werde Puigdemont dagegen in Berufung gehen.



Der SPD-Außenpolitiker Annen sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", Puigdemont sollte sich der spanischen Justiz stellen und sich eingestehen, dass seine Politik gescheitert sei. Spanien sei ein demokratischer Rechtsstaat, die Bürgerinnen und Bürger Kataloniens würden nicht unterdrückt.



Am Abend gingen in Katalonien tausende Menschen auf die Straße, um die Freilassung der separatistischen Politiker zu fordern, gegen die gestern in Madrid Untersuchungshaft verhängt wurde.