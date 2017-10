Nach Ablauf eines zweiten Ultimatums hat die spanische Regierung angekündigt, Katalonien wegen seiner Unabhängigkeitsbestrebungen unter zentrale Kontrolle zu stellen.

In einer Mitteilung der Regierung heißt es, am kommenden Samstag trete das Kabinett in Madrid zu einer Sondersitzung zusammen. Ziel sei es, die verfassungsmäßige Ordnung in der Autonomen Region wieder herzustellen. Dazu werde sie den Artikel 155 der Verfassung nutzen. Darin ist geregelt, dass die Zentralregierung ganz oder teilweise die Kontrolle der Region übernehmen kann, wenn diese ihren Pflichten nicht nachkommt oder den Interessen Spaniens schadet.



Um zehn Uhr war eine zweite Frist abgelaufen, in der die katalanische Regionalregierung erklären sollte, dass sie ihre Bestrebungen nach Unabhängigkeit aufgibt. Regierungschef Puigdemont veröffentlichte stattdessen einen Brief, in dem er seine Haltung bekräftigt und erneut einen Dialog mit Madrid verlangt.