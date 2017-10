Nach Ablauf eines zweiten Ultimatums hat die spanische Zentralregierung angekündigt, Katalonien die Autonomierechte zu entziehen.

Ministerpräsident Rajoy erklärte, das Kabinett werde kommenden Samstag über ein Eingreifen nach Artikel 155 der Verfassung beraten. Darin ist geregelt, dass die Zentralregierung ganz oder teilweise die Kontrolle über die Region übernehmen kann. Es wäre das erste Mal, dass sich eine spanische Regierung auf diesen Artikel beruft. Der katalanische Regierungschef Puigdemont hatte zuvor erneut ein Ultimatum Madrids verstreichen lassen, bis zu dem er von den Unabhängigkeitsbestrebungen abrücken sollte. Puigdemont erklärte stattdessen, das Regionalparlament in Barcelona könne nun über eine Löslösung von Spanien abstimmen. Zugleich bot er der Zentralregierung Gespräche an. Der Präsident des Europäischen Parlaments, Tajani, warnte vor einer Unabhängigkeitserklärung. Niemand in Europa könnte dies akzeptieren, und kein Land würde Katalonien in dieser Sache beistehen, sagte er dem spanischen Radiosender Cope. Der scheidende SPD-Bundestagsabgeordnete Poß, Mitglied der deutsch-spanischen Parlamentariergruppe, warb im Deutschlandfunk für einen konstruktiven Dialog zwischen Madrid und Barcelona. Allerdings habe Ministerpräsident Rajoy dies in den vergangen Jahren hintertrieben, meinte Poß.