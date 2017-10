Die spanische Regierung hat klargestellt, dass sie auf ihr Ultimatum an die katalanische Führung keine ausweichende oder zweideutige Antwort akzeptiert.

Das betonte Innenminister Zoido in einem Radiointerview. Ministerpräsident Rajoy hatte Kataloniens Regierungschef Puigdemont aufgefordert, bis Montag um 10.00 Uhr die Frage zu beantworten, ob er tatsächlich die Unabhängigkeit erklärt habe. Der Innenminister betonte dazu nun ausdrücklich, zulässig sei nur "ein Ja oder ein Nein". Sollte es keine eindeutige Antwort geben, werde man davon ausgehen, dass die Unabhängigkeit erklärt worden sei. Dann müsse man, so Zoido wörtlich, "Maßnahmen ergreifen".



Der Vizepräsident Kataloniens, Junqueras, hielt fest, dass auch Gespräche mit der Regierung in Madrid die Unabhängigkeit der Region zum Ziel haben müssten.