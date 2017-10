Der entmachtete katalanische Regierungschef Puigdemont hält sich offenbar in Brüssel auf.

Das berichten spanische Medien unter Berufung auf Mitglieder der Regierung in Madrid. Nach Angaben des belgischen Rundfunks will sich Puigdemont in Brüssel mit Anwälten und Politikern treffen. Auch andere Mitglieder der ehemaligen Regionalregierung sollen in der belgischen Hauptstadt sein.



Die spanische Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen Puigdemont und weitere ehemalige Regierungsmitglieder erhoben. Ihnen werden unter anderem Rebellion, Auflehnung gegen die Staatsgewalt und Unterschlagung öffentlicher Gelder vorgeworfen. Sollten sie verurteilt werden, drohen ihnen bis zu 30 Jahre Haft.



Die spanische Zentralregierung führt seit heute die Amtsgeschäfte in Katalonien. Die Zwangsverwaltung soll bis zur Neuwahl dort am 21. Dezember gelten. Puigdemonts Partei gab heute bekannt, dass sie bei der Wahl antreten wird.