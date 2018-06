Nach mehrmonatiger Zwangsverwaltung hat Katalonien wieder eine eigenständige Regionalregierung.

Regionalpräsident Torra und 13 Minister legten in Barcelona den Amtseid ab. Damit endete die Übernahme der Regierungsgeschäfte durch die Zentralregierung in Madrid. Torra stellte unmittelbar nach der Zeremonie klar, dass das politische Ziel weiterhin eine Unabhängigkeit von Spanien sei - ein "unabhängiger Staat in Form einer Republik". Darüber will er nach eigenem Bekunden mit der Zentralregierung in Madrid verhandeln. Deren neuer Ministerpräsident Sánchez kündigte an, "Brücken" zur neuen Führung in Barcelona zu bauen.



Die spanische Regierung hatte Ende Oktober die Kontrolle über Katalonien übernommen, nachdem das Parlament in Barcelona Kataloniens Unabhängigkeit erklärt hatte. Torra war Mitte Mai zum neuen katalanischen Regionalpräsidenten gewählt worden. Gestern hatte Madrid eine überarbeitete Kabinettsliste im Amtsblatt veröffentlicht und damit den Weg für den Amtsantritt freigemacht.



Warum der neue Regierungschef Quim Torra sich nicht so sehr von seinem Vorgänger Carles Puigdemont unterscheidet, können Sie hier nachlesen.

