Nach monatelangem Machtkampf zwischen den Separatisten in Katalonien und der Zentralregierung in Madrid könnte die spanische Region bald wieder einen Regierungschef bekommen.

Wie in Barcelona mitgeteilt wurde, will das katalanische Parlament morgen über die Wahl des Abgeordneten Torra zum Regionalpräsidenten beraten und anschließend abstimmen. Sollte der 55-Jährige im ersten Wahlgang keine absolute Mehrheit erhalten, ist für Montag eine zweite Abstimmung angesetzt. Torra wurde heute von Parlamentspräsident Torrent offiziell nominiert. Der ehemalige Regionalpräsident Puigdemont hatte gestern auf eine erneute Kandidatur verzichtet und Torra vorgeschlagen.



Puigdemonts eigene Pläne, sich in Abwesenheit zum Regionalpräsidenten wählen zu lassen, hatte das Verfassungsgericht in dieser Woche erneut gestoppt. Er

hält sich derzeit in Deutschland auf; bei einer Einreise nach Spanien droht ihm seine Verhaftung.

