Das Parlament von Katalonien berät heute erneut über die Wahl eines neuen Regionalpräsidenten.

Kandidat ist der Politiker Quim Torra, der der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung stark verbunden ist. Der von der Zentralregierung in Madrid abgesetzte Regionalpräsident Puigdemont hatte auf eine Wiederwahl verzichtet. Torra war daraufhin nominiert worden. Im katalanischen Parlament kann er mit der Unterstützung von Puigdemonts Mitte-rechts-Bündnis und der anderen großen Unabhängigkeitspartei Republikanische Linke rechnen.



Wenn es bis zum 22. Mai keine neue Regierung gibt, muss in Katalonien erneut gewählt werden.



Im Dlf kommentierte Oliver Neuroth: "Nun, kurz vor Ablauf der Frist für eine Regierungsbildung, lenkte Puigdemont also doch noch ein. Denn Neuwahlen in Katalonien hätte er nicht gewollt –zu groß wäre die Gefahr gewesen, dass die Separatisten ihre Mehrheit an Parlamentssitzen wieder verlieren."

Diese Nachricht wurde am 12.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.