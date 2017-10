Die für Montag geplante Sitzung des katalanischen Regionalparlaments ist offenbar abgesagt worden. Eine Sprecherin der Linkspartei CUP sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Sitzung finde nicht statt. Sie war vom spanischen Verfassungsgericht vor zwei Tagen verboten worden.

Grund war die Annahme, dass das Parlament dann die Unabhängigkeit Kataloniens verkünden wollte.



Die katalanische Parlamentspräsidentin Forcadell erklärte in Barcelona, die Abgeordneten würden nun am Dienstag Abend zusammenkommen. Dann werde der Chef der Regionalregierung, Puigdemont, über das weitere Vorgehen nach dem Volksentscheid für die Unabhängigkeit informieren.



In mehreren spanischen Städten wollen die Gegener einer Selbständigkeit Kataloniens heute demonstrieren.



Unterdessen kündigte ein weiteres katalanisches Unternehmen an, wegen der Unabhängigkeitbestrebungen seinen Hauptsitz zu verlegen. Die "Caixabank" erklärte, ihre Zentrale werde künftig nicht mehr in Barcelona, sondern in Valencia ansässig sein. Auch der Energiekonzern "Gas Natural Fenosa" und die Bank "Sabadell" wollen ihre Zentralen aus Katalonien abziehen. Hintergrund ist, dass Katalonien nach Ansicht der EU-Kommission bei einer Trennung von Spanien auch aus der EU und dem Euroraum austritt - mit weitreichenden Folgen für die Wirtschaft.



Die spanische Regierung forderte unterdessen Neuwahlen in Katalonien. Zur Beilegung der Krise zwischen Barcelona und Madrid sollten Regionalwahlen abgehalten werden, sagte ein Regierungssprecher nach dem Ende einer Kabinettsitzung in Madrid.



Der Vertreter der spanischen Regierung in Katalonien, Millo, bat um Entschuldigung für Polizeigewalt während des Referendums. Dabei waren am Sonntag hunderte Menschen verletzt worden.