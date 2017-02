Katalonien Proteste gegen Anklage von Ex-Präsident Mas nach Volksbefragung

Artur Mas, der frühere Ministerpräsident Kataloniens, muss sich nun vor Gericht verantworten. (ap / Josep Lago)

Der frühere katalanische Regionalpräsident Mas hat vor Gericht die Durchführung eines symbolischen Volksentscheids im Jahr 2014 verteidigt.

Die Abstimmung über die Abspaltung der Region von Spanien sei völlig legal gewesen, sagte Mas zum Prozessauftakt in Barcelona. Die Regionalregierung habe von den ihr zustehenden Kompetenzen zur Einbeziehung der Bürger in den Entscheidungsprozess Gebrauch gemacht.



Mas hatte den Volksentscheid trotz eines Verbots des spanischen Verfassungsgerichts durchführen lassen. Die Staatsanwaltschaft will den 61-Jährigen deshalb zehn Jahre lang von allen Ämtern ausschließen.



Aus Protest gegen den Prozess versammelten sich vor dem Justizpalast in Barcelona tausende Demonstranten.