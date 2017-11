In Katalonien sind Tausende gegen die Inhaftierung ehemaliger Mitglieder der Regionalregierung auf die Straße gegangen.

Proteste fanden unter anderem in Barcelona, Tarragona, Lleida und Girona statt. Die inhaftierten Politiker riefen über ihre Anwälte und Soziale Medien dazu auf, friedlich zu bleiben. Gegen acht von ihnen war zuvor Untersuchungshaft angeordnet worden, ein weiterer muss eine Kaution hinterlegen, um auf freiem Fuß bleiben zu können.



Der ebenfalls abgesetzte Regionalregierungschef Puigdemont bezeichnete die Inhaftierung als schwerwiegenden Fehler und forderte eine Freilassung seiner Weggefährten. Er selbst hält sich derzeit mit vier seiner Ex-Minister in Belgien auf. Um ihre Auslieferung zu erreichen, bereitet die spanische Justiz einen Europäischen Haftbefehl vor. Er wird unter anderem mit Fluchtgefahr begründet und soll voraussichtlich morgen in Kraft treten.



Hintergrund ist die Unabhängigkeitserklärung des katalanischen Regionalparlaments vom vergangenen Freitag. Puigdemonts Anwalt kündigte bereits juristische Schritte gegen einen Europäischen Haftbefehl an.