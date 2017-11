Der ehemalige katalanische Regionalpräsident Puigdemont will vorerst nicht nach Spanien zurückkehren.

Er wolle in Belgien zu den Vorwürfen der spanischen Generalstaatsanwaltschaft aussagen, erklärte sein Anwalt in Brüssel. Puigdemont werde erst wieder nach Spanien kommen, wenn ihm dort ein fairer Prozess garantiert werde. So werde man auch argumentieren, falls seine Auslieferung beantragt werden sollte.



Puigdemont ist in Spanien unter anderem wegen Rebellion angeklagt. Für morgen ist er zu einer ersten Anhörung vor Gericht in Madrid vorgeladen. Derzeit hält er sich in Belgien auf. Einige Mitglieder von Puigdemonts abgesetzter Regierung, die ebenfalls angeklagt sind, kehrten gestern nach Barcelona zurück.