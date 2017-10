Im Ringen um die Zukunft der spanischen Region Katalonien erhöht sich der Druck auf Regierungschef Puigdemont.

Die Linkspartei CUP drohte ihm mit dem Bruch der Koalition, sollte es bis Ablauf der von der Zentralregierung vorgegebenen Frist am Montag nicht eine klare Unabhängigkeitserklärung gegen. In diesem Fall käme es in Katalonien womöglich zu Neuwahlen.



Zuvor hatte Madrid eine unzweideutige Erklärung verlangt, die nur aus einem klaren Ja oder einem klaren Nein zu einer Unabhängigkeit bestehen könne. Sollte es keine eindeutige Antwort geben, werde man davon ausgehen, dass eine Loslösung erklärt worden sei. Die Zentralregierung hatte für diesen Fall bereits mit der Anwendung eines Verfassungs-Artikels gedroht, der die Entmachtung der Regionalregierung ermöglicht.