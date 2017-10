Der katalanische Regionalpräsident Puigdemont hat Neuwahlen ausgeschlossen.

In einer Fernsehansprache betonte er, er habe diese Möglichkeit erwogen, um die Spannungen im Verhältnis zur Zentralregierung in Madrid zu glätten, sei dann aber davon abgerückt. Heute Abend wird noch das Parlament in Barcelona beraten.



Gegen mögliche Neuwahlen hatten heute vor dem katalanischen Regierungspalast Palau in Barcelona tausende Studenten protestiert. Sie forderten die Unabhängigkeit Kataloniens und riefen "Besatzungstruppen raus!".