Der ins belgische Exil geflohene ehemalige Regierungschef Kataloniens, Puigdemont, soll nach dem Willen der Separatistenparteien das Amt wieder übernehmen.

Das Parteienbündnis 'Junts per Catalunya' und die Partei ERC verständigten sich mit Puigdemont auf dessen Wiedereinsetzung, wie sie in Barcelona mitteilten. Dem Politiker droht bei einer Einreise nach Spanien allerdings die Verhaftung, da ihm die Justiz die verfassungswidrige Ausrufung der katalonischen Unabhängigkeit vorwirft. Die Separatistenparteien sehen deshalb vor, dass Puigdemont - falls nötig - von Belgien aus per Telefon und Videoschaltungen regiert. Die spanien-treue Opposition im Regionalparlament lehnte dies ab. Ein Vertreter der Partei 'Ciudadanos' sagte, man könne Katalonien nicht per Skype regieren.



Die separatistischen Parteien hatten bei der Regionalwahl im Dezember zusammen knapp die absolute Mehrheit gewonnen.

