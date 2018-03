Der frühere katalanische Präsident Puigdemont hat bestätigt, dass er auf das Amt des Regionalpräsidenten verzichtet.

Er werde nicht kandidieren, sagte Puigdemont, der sich derzeit in Belgien aufhält, in einer in den Sozialen Medien verbreiteten Videobotschaft. Als Kandidaten schlug er den Unabhängigkeitsbefürworter Sanchez vor, der sich allerdings in Untersuchungshaft in Madrid befindet. Ihm wird Aufruhr vorgeworfen.



Das Regionalparlament in Barcelona hatte sich gestern noch nicht auf die Bildung einer Regierung geeinigt. Damit wird die autonome Region weiter kommissarisch von der Zentralregierung in Madrid geleitet.

