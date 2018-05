Der ehemalige katalanische Regionalpräsident Puigdemont verzichtet auf eine erneute Kandidatur.

Er schlug stattdessen den Abgeordneten Quim Torra als Bewerber für das Amt des Regierungschefs vor. Das Verfassungsgericht in Madrid hatte am Mittwoch auf Antrag der Zentralregierung die Pläne der Separatisten zur Wahl Puigdemonts in Abwesenheit erneut gestoppt. Wenn es bis zum 22. Mai keine neue Regierung gibt, muss in Katalonien neu gewählt werden. Seit der Wahl vom Dezember sind vier Versuche zur Regierungsbildung gescheitert. Die ernannten Kandidaten hielten sich entweder im Ausland im Exil auf oder saßen in Untersuchungshaft. Das Verfassungsgericht hatte schon im Januar verkündet, dass sich ein Kandidat persönlich im Parlament in Barcelona wählen lassen müsse.



Der spanische Ministerpräsident Rajoy zeigte sich bereit zu Gesprächen mit der künftigen Regionalregierung Kataloniens. Einzige Bedingung sei, dass der Dialog im Rahmen des Gesetzes stattfinde, sagte Rajoy in einem Fernsehinterview.

