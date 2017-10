In der Katalonien-Krise weicht Regionalpräsident Puigdemont dem Ultimatium des spanischen Regierungschefs Rajoy offenbar aus.

Eigentlich sollte Puigdemont heute bis 10 Uhr am Vormittag die Frage beantworten, ob er am vergangenen Dienstag bei seiner Rede vor dem Regionalparlament in Barcelona tatsächlich die Unabhängigkeit Kataloniens ausgerufen hat. Jetzt wurde ein Brief von ihm bekannt, in dem er sich dazu nicht klar äußert. Vielmehr soll er sich in dem Schreiben für einen zweimonatigen Aufschub einsetzen, um Zeit für Verhandlungen mit Madrid zu gewinnen.