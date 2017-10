In der Katalonien-Krise ist Regionalpräsident Puigdemont dem Ultimatum des spanischen Regierungschefs Rajoy ausgewichen.

Eigentlich sollte Puigdemont bis zum Vormittag die Frage beantworten, ob er am vergangenen Dienstag bei seiner Rede vor dem Regionalparlament in Barcelona tatsächlich die Unabhängigkeit Kataloniens ausgerufen hat. Wie die Zentralregierung in Madrid bestätigte, hat er sich in einem Brief dazu nicht eindeutig geäußert. Vielmehr habe er in dem Schreiben um einen zweimonatigen Aufschub gebeten, um einen Dialog mit Rajoy anzustoßen.