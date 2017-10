Der abgesetzte und angeklagte katalanische Regionalpräsident Puigdemont hat erklärt, sich nicht vor der spanischen Justiz verstecken zu wollen.

Er suche kein politisches Asyl in Belgien, sagte Puigdemont in Brüssel, wohin er gestern ausgereist war. Von dort wolle er in Freiheit und Sicherheit handeln. Wenn ihm bestimmte "Zusicherungen" gemacht würden, werde er nach Katalonien zurückkehren.



Puigdemont sagte, er akzeptiere die von der Zentralregierung angesetzte Wahl am 21. Dezember. Der Unabhängigkeitsprozess müsse verlangsamt werden. Man könne keine Republik für alle auf Gewalt gründen.



Der Oberste Gerichtshof Spaniens erklärte die Unabhängigkeitserklärung Kataloniens für ungültig und begann mit der Prüfung der Anklagen, die der Generalstaatsanwalt gegen Puigdemont und weitere führende katalanische Politiker eingereicht hat.