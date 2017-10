Der wegen Rebellion angeklagte ehemalige Regierungschef von Katalonien, Puigdemont, will in Belgien kein politisches Asyl beantragen.

Er sei nach Brüssel gekommen, um im Herzen Europas in - Zitat - Freiheit und Sicherheit - Kataloniens Anliegen voranzutreiben, sagte Puigdemont bei einer Pressekonferenz. Der spanischen Zentralregierung machte er Vorwürfe. Madrid habe zentrale Werte der Demokratie mit Füßen getreten und nicht respektiert. Puigdemont machte aber deutlich, dass er die von Madrid geforderten Neuwahlen akzeptiere, um seinen Beitrag zur Beruhigung der Lage zu leisten. Inzwischen hat das spanische Verfassungsgericht die Unabhängigkeitserklärung Kataloniens ausgesetzt. Das Verfassungsgericht gab einem entsprechenden Antrag der spanischen Zentralregierung statt. Das Regionalparlament in Barcelona hatte am 27. Oktober die Unabhängigkeit der Region im Nordosten Spaniens erklärt.