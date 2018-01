Der frühere katalanische Regionalpräsident Puigdemont will im Falle seiner Wiederwahl vom Exil in Belgien aus regieren.

Als Häftling in Spanien würde er das Amt jedenfalls nicht ausüben können, sagte Puigdemont dem Sender "Catalunya Radio". Dem Politiker droht bei der Rückkehr in seine Heimat eine lange Haftstrafe. Puigdemont betonte, für seine angestrebte Wiederwahl komme als einzige Möglichkeit in Betracht, dies in Freiheit und Sicherheit zu tun. Es gebe heutzutage neue Technologien, die dies ermöglichten.



Das katalanische Parlament hatte am Mittwoch den Unabhängigkeitsbefürworter Torrent zum Präsidenten des Abgeordnetenhauses gewählt. Das ebenfalls neu gewählte Präsidium muss jetzt entscheiden, ob Puigdemont per Videoschaltung in das Amt des Regierungschefs eingeführt werden kann. Der spanische Ministerpräsident Rajoy hat dies wiederholt ausgeschlossen.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.