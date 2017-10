Im Konflikt mit der spanischen Zentralregierung hat der katalanische Regierungschef Puigdemont der Europäischen Union Untätigkeit vorgeworfen.

Mit den brutalen Polizeieinsätzen in katalanischen Städten seien fundamentale Freiheitsrechte von europäischen Bürgern verletzt worden, sagte er der "Bild"-Zeitung. Wäre das Gleiche in der Türkei, Polen oder Ungarn passiert, wäre die Empörung riesig gewesen. Gestern Abend hatte Puigdemont in einer Fernsehansprache betont, er stehe für einen Vermittlungsprozess zur Verfügung. Vom Ergebnis des Referendums über eine Unabhängigkeit Kataloniens werde er jedoch keinen Millimeter abrücken. Spaniens Ministerpräsident Rajoy betonte jedoch, Gespräche werde es erst geben, wenn die Regionalregierung ihre Unabhängigkeitsbestrebungen aufgebe.