Der spanische Ministerpräsident Rajoy hat mit einer Verlängerung der Zwangsverwaltung Kataloniens gedroht.

Dies gelte für den Fall, dass das Regionalparlament in Barcelona erneut den ehemaligen Regierungschef Puigdemont ins Amt wählen sollte, sagte Rajoy in Madrid. Es sei absurd, dass jemand, der nach Belgien geflohen sei, die Regionalregierung führen wolle.



Puigdemont droht bei einer Rückkehr nach Spanien die Verhaftung. Nach dem Willen der katalanischen Separatistenparteien soll er die Regierung deshalb gegebenenfalls von Belgien aus per Videoschaltungen und mit Hilfe von Stellvertretern führen. Bei den Wahlen Mitte Dezember hatten die separatistischen Parteien die absolute Mehrheit im katalanischen Regionalparlament gewonnen.



