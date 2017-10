Die spanische Regierung hat die direkte Kontrolle über Katalonien übernommen. Mit der Veröffentlichung der Sondermaßnahmen im Amtsblatt löst Ministerpräsident Rajoy den bisherigen Regionalpräsidenten Puigdemont im Amt ab. Auch die übrigen Mitglieder der nach Unabhängigkeit strebenden Regierung in Barcelona wurden abgesetzt, ebenso der katalanische Polizeichef Trapero.

Die spanische Vizepräsidentin Sáenz de Santamaría wurde mit der Übernahme der Verantwortung für die täglichen Amtsgeschäfte betraut. Puigdemont und die zwölf Mitglieder der katalanischen Regierung werden nicht mehr bezahlt und müssen mit Anklagen wegen Amtsanmaßung rechnen, sollten sie sich den Weisungen aus Madrid nicht fügen.



Die spanische Regierung erhielt international Unterstützung in ihrem Vorgehen gegen die katalanische Regionalregierung. UNO-Generalsekretär Guterres ließ über seinen Sprecher ausrichten, es müssten Lösungen innerhalb des Rahmens der spanischen Verfassung gefunden werden. Die EU stellte klar, dass sie die Unabhängigkeit Kataloniens nicht anerkennen wird.



Kommissionschef Juncker warnte vor weiteren Rissen in der EU. Der CDU-Europaabgeordnete Gahler sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), das Ziel der EU sei von jeher gewesen, Grenzen überflüssig zu machen, und nicht, neue Grenzen aufzurichten. Auch Washington, Berlin, Paris und London stellten sich eindeutig hinter Madrid und bekannten sich zur "Einheit" des Nato-Partners Spanien.



Rajoy hatte gestern das katalanische Parlament aufgelöst, nachdem dieses zuvor die Unabhängigkeit Kataloniens ausgerufen hatte. Für den 21. Dezember sind Neuwahlen angesetzt. Rajoy trat am Abend nach einer Krisensitzung seines Kabinetts in Madrid vor die Presse und gab bekannt, dass er Regionalchef Puigdemont, dessen Stellvertreter sowie den katalanischen Polizeipräsidenten mit sofortiger Wirkung absetzt. Außerdem werden die diplomatischen Vertretungen Kataloniens in der spanischen Hauptstadt und in Brüssel geschlossen. Rajoy sprach von einem traurigen Tag für sein Land. Er werde alles dafür tun, um die spanische Verfassung zu schützen und durchzusetzen.



Die Separatismus-Expertin Sabine Riedel von der Stiftung Wissenschaft und Politik warnte davor, dass der Konflikt in Gewalt umschlagen könnte. Sie sagte im Deutschlandfunk, die Regierung in Madrid müsse überzeugende Argumente für die Katalanen bringen und eine Verfassungsreform einleiten oder mehr Autonomie versprechen. Eine Unabhängigkeit würde auf beiden Seiten so viele Schäden anrichten, dass sie gar keinen Sinn mache.