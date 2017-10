Beim weiteren Vorgehen in der Katalonien-Krise hat Spaniens Ministerpräsident Rajoy die Unterstützung der Opposition.

Er habe sich mit den Sozialisten und Ciudadanos abgestimmt, sagte Rajoy, der der konservativen Partei angehört, in Brüssel. Für morgen ist eine Sondersitzung des Kabinetts geplant, bei der beschlossen werden könnte, Katalonien die Autonomierechte zu entziehen und der Zentralverwaltung zu unterstellen. Die Sozialistische Partei bestätigte, dass sie den Kurs Rajoys unterstützt. Zugleich betonte die PSOE, die Intervention müsse befristet sein. Im Januar könnte es Neuwahlen in Katalonien geben.



Die Regionalregierung in Barcelona hatte gestern ein weiteres Ultimatum zur Beendigung ihrer Unabhängigkeitsbestrebungen verstreichen lassen.