Spaniens Ministerpräsident Rajoy hat der katalanischen Regionalregierung vorgeworfen, die Demokratie zu verhöhnen und Gesetze zu missachten.

Er sagte im Senat in Madrid, wenn die Parlamentskammer die Sondervollmachten gewähre, dann werde er als erste Maßnahme den katalanischen Regierungschef Puigdemont entlassen. Dessen Regierung habe eine illegale Volksabstimmung abgehalten, und er frage sich, was wohl Frankreich oder Deutschland täten, wenn das in ihren Ländern geschähe. Rajoy betonte, es wäre das erste Mal, dass der Artikel 155 der spanischen Verfassung zur Anwendung komme. Keine Regierung der Welt könne in dieser Situation so tun, als sei nichts geschehen.



Der Ministerpräsident hatte den Senat schon vor der Sitzung dazu aufgerufen, der Absetzung der katalanischen Regierung zuzustimmen. Außerdem soll es binnen sechs Monaten Neuwahlen geben. Der katalanische Regierungschef Puigdemont schloss gestern Neuwahlen aus, das Regionalparlament kommt heute Mittag ebenfalls wieder zusammen - möglicherweise auch, um doch noch die Unabhängigkeit auszurufen.