Der Chef der katalanischen Regionalregierung, Puigdemont, will sich heute abend mit einer Rede an sein Parlament in Barcelona wenden.

Bis zuletzt ließ Puidgemont offen, ob er dabei die Unabhängigkeit der Region von Spanien ausrufen wird. In Interviewäußerungen hatte Puigdemont zuletzt betont, dass er von seinem Standpunkt nicht abrücken wolle, dass ein solcher Schritt nach dem Referendum vom 1. Oktober rechtmäßig sei.



Das sieht die Bürgermeisterin von Barcelona, Colau, anders. Sie sprach sich gegen eine einseitige Unabhängigkeitserklärung Kataloniens aus. Die Ergebnisse des Referendums vom 1. Oktober könnten keine Grundlage für eine Loslösung von Spanien sein, sagte die Kommunalpolitikerin. Zugleich rief die Bürgermeisterin der Metropole den spanischen Ministerpräsidenten Rajoy dazu auf, die nach Katalonien entsandten Polizeieinheiten wieder abzuziehen.



Rajoy selbst bekräftigte, dass Madrid eine Teilung des Landes nicht zulassen werde.