Spaniens Außenminister Dastis hat die Bürger Kataloniens zu zivilem Ungehorsam gegen die örtlichen Behörden aufgefordert.

Er hoffe, die Katalanen ignorierten alle Anweisungen der Regionalregierung, sagte Dastis der britischen BBC. Die katalanischen Behörden hätten schließlich keine rechtliche Grundlage für Anordnungen, wenn die Zentralregierung in Madrid die Kontrolle übernehme. Kataloniens Regierungschef Puigdemont hatte gestern Abend im Fernsehen die Beschlüsse des spanischen Kabinetts als schlimmste Attacke seit der Absetzung der Regionalregierung durch den Diktator Franco im Jahr 1939 bezeichnet. Die spanische Regierung plant, die regionale Führung in Barcelona abzusetzen und innerhalb von sechs Monaten Neuwahlen abzuhalten. Die endgültige Entscheidung trifft am kommenden Freitag der Senat.