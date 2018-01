Das katalanische Regionalparlament wird vorerst nicht über die Bildung einer Regierung entscheiden.

Parlamentspräsident Torrent teilte mit, die für den Nachmittag anberaumte Sitzung sei verschoben worden. Hintergrund ist ein Urteil des spanischen Verfassungsgerichts in Madrid. Demnach müsste der frühere Regionalpräsident Puigdemont in Barcelona anwesend sein, wenn das Parlament ihn wieder wählen sollte. Puigdemont lebt aber seit Monaten im Exil in Belgien, weil ihm in Spanien ein Prozess wegen Rebellion droht. Parlamentspräsident Torrent stellte klar, dass Puigdemont trotz allem der einzige Kandidat bleibe.

